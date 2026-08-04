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В Киргизии запрещена кремация тел умерших

В Киргизии запрещена кремация тел умерших В Киргизии запрещена кремация тел умерших

В Киргизии запретили кремацию тел умерших. Соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров, сказано на официальном сайте главы государства.

В Киргизии запретили кремацию тел умерших. Соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров, сказано на официальном сайте главы государства.

Целью закона заявлено "совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами".

"Законом предусматривается: исключение норм, позволяющих производить кремацию - предание тела умершего огню; запрет на использование крематориев для сжигания тел умерших людей, абортированных или мертворожденных плодов человека, кроме как санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон исключает нормы, позволяющие захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

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#киргизия
#тела
#умершие
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#кремирование
#киргизия
#тела
#умершие
#запрет
#кремирование
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