Около 250 тыс. россиян подали заявления на участие в электронном голосовании

Около 250 тыс. россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании с начала их приема. Об этом сообщили в Минцифры.

Около 250 тыс. россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании с начала их приема. Об этом сообщили в Минцифры.

Чаще всего заявления приходили из Ростовской области (57,3 тыс.), но много поступило и из Подмосковья (41,7 тыс.), Алтайского края (39,9 тыс.). В пятерку регионов вошли также Смоленская область (15,5 тыс.), Коми (11,3 тыс.). Заявления заранее можно подать через "Госуслуги".

Уточняется, что принять участие в онлайн-голосовании могут жители республик Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Алтайского и Пермского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Москвы и Ненецкого автономного округа.

Выборы депутатов выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября текущего года. Впервые в думских выборах примет участие население Донбасса и Новороссии.