Российские средства ПВО нейтрализовали 753 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 16 авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 16 авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 823 беспилотника, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 425 танков и других боевых бронемашин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 032 орудия полевой артиллерии и минометов, 68 294 единицы специальной военной автомобильной техники.