Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 16 авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали 753 дрона ВСУ
4 августа 2026 / 18:16
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 16 авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 823 беспилотника, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 425 танков и других боевых бронемашин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 032 орудия полевой артиллерии и минометов, 68 294 единицы специальной военной автомобильной техники.
Теги:
Также по теме:
03.08.2026 21:15Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи
03.08.2026 20:30Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
03.08.2026 18:14Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
31.07.2026 18:14Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 103 дрона ВСУ
31.07.2026 13:15Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами
Актуально