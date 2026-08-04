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Российские средства ПВО нейтрализовали 753 дрона ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали 753 дрона ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали 753 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 16 авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 16 авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 823 беспилотника, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 425 танков и других боевых бронемашин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 032 орудия полевой артиллерии и минометов, 68 294 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#всу
#пво
#россия
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