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Euractiv: обмеление Рейна и Дуная несет угрозу экономике ЕС

Euractiv: обмеление Рейна и Дуная несет угрозу экономике ЕС Euractiv: обмеление Рейна и Дуная несет угрозу экономике ЕС

Энергосистема и экономика Европы подвергаются испытанию на прочность из-за обмеления Рейна и Дуная. На это обращает внимание портал Euractiv.

Энергосистема и экономика Европы подвергаются испытанию на прочность из-за обмеления Рейна и Дуная. На это обращает внимание портал Euractiv.

Отмечается, что Рейн и Дунай формируют электроэнергетическую систему ЕС. Резкое понижение уровня воды в них парализует работу атомных и гидроэлектростанций и угрожает парку угольных электростанций.

В промышленный центр Европы, испещренный каналами, сырье традиционно завозится, а готовая продукция вывозится баржами по Рейну, указывает портал. Однако по мере того, как река мелеет, снижается грузоподъемность проходящих по ней судов. По данным портала, это привело к трехкратному росту стоимости грузоперевозок, что наносит удар как по химической промышленности региона, так и по более чем полудюжине электростанций на каменном угле, зависящих от поставок топлива по Рейну.

По причине обмеления Дуная русловые гидроэлектростанции Австрии вырабатывают на 30% меньше электроэнергии, а в Венгрии не исключают полную приостановку работы АЭС "Пакш". Вместе с тем румынские военные взорвали часть скалы, чтобы увеличить поток воды в этой реке и предотвратить остановку работы Чернаводской АЭС, пишет Euractiv.

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Теги:
#ес
#энергетика
#рейн
#угроза
#экономика
#дунай
#обмеление
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