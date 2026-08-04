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Россияне могут летать прямыми рейсами в 34 страны

Россияне могут летать прямыми рейсами в 34 страны Россияне могут летать прямыми рейсами в 34 страны

Россиянам на сегодняшний день доступны 34 международных направления с прямым авиасообщением. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма.

Россиянам на сегодняшний день доступны 34 международных направления с прямым авиасообщением. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма.

"Всего доступны 34 международных направления с прямым авиасообщением", - отметил он.

Решетников обратил внимание на работу Минтранса и Росавиации по расширению авиасообщения. За последние годы стали доступны перелеты в Россию из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии. Кроме того, возобновлены прямые рейсы с Филиппинами, в июле текущего года запущено прямое авиасообщение с Танзанией.

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Теги:
#россияне
#перелет
#решетников
#страны
#прямые рейсы
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