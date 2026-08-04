Россиянам на сегодняшний день доступны 34 международных направления с прямым авиасообщением. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма.
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Общество
Россияне могут летать прямыми рейсами в 34 страны
4 августа 2026 / 18:45
© Александр Щербак/ ТАСС
Россиянам на сегодняшний день доступны 34 международных направления с прямым авиасообщением. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма.
"Всего доступны 34 международных направления с прямым авиасообщением", - отметил он.
Решетников обратил внимание на работу Минтранса и Росавиации по расширению авиасообщения. За последние годы стали доступны перелеты в Россию из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии. Кроме того, возобновлены прямые рейсы с Филиппинами, в июле текущего года запущено прямое авиасообщение с Танзанией.
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