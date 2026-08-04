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Миронов считает, что пенсия не должна зависеть от баллов

Миронов считает, что пенсия не должна зависеть от баллов Миронов считает, что пенсия не должна зависеть от баллов

Размер пенсии должен зависеть от стажа и зарплаты гражданина, а не от пенсионных баллов. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов во время пресс-конференции в ТАСС.

Размер пенсии должен зависеть от стажа и зарплаты гражданина, а не от пенсионных баллов. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов во время пресс-конференции в ТАСС.

"Никто не может разобраться в этих баллах. Люди не могут рассчитать размер пенсии. Зачем мудрить? Давайте сделаем просто: пенсии пусть зависят от стажа - чем дольше человек работает, тем больше размер пенсии, от зарплаты", - указал он.

Вместе с тем Миронов полагает, что должны учитываться условия труда, прежде всего, на вредных производствах. Кроме того, необходимо ежеквартально индексировать пенсии, отметил он.

"Пенсионеры наши поддерживают проведение специальной военной операции, поддерживают нашего президента, но живут они очень-очень бедно, считают каждую копейку. И это по отношению к нашим людям, которые честно работали, очень несправедливо", - добавил политик.

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Теги:
#пенсия
#миронов
#баллы
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Мы сделаем все
для победы России
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