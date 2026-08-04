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Биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла за день на 7,5%

Биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла за день на 7,5% Биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла за день на 7,5%

Бензин марки АИ-95 в ходе торгов на бирже 4 августа прибавил 7,52% и близок к рекордным значениям. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин марки АИ-95 в ходе торгов на бирже 4 августа прибавил 7,52% и близок к рекордным значениям. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на торгах во вторник подешевел - на 1,7%, до 72,916 тыс. рублей за тонну, цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части России прибавила за день сразу 7,52% и составила 81,636 тыс. рублей за тонну, что близко к рекорду, установленному на бирже в 2025 году.

Цена летнего дизельного топлива снизилась 4 августа на 0,25%, до 74,942 тыс. рублей за тонну, топочный мазут за день потерял 0,94%, опустившись в цене до 18,806 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов выросла на 2,27%, до 37,609 тыс. рублей за тонну.

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Теги:
#подорожание
#бензин
#биржа
#аи-95
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Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
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