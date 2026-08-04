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Bloomberg: почти всем странам G7 долги обходятся дороже, чем оборона

Bloomberg: почти всем странам G7 долги обходятся дороже, чем оборона Bloomberg: почти всем странам G7 долги обходятся дороже, чем оборона

Государства Группы семи (G7), за исключением Германии и Канады, тратят больше бюджетных средств на обслуживание госдолга, чем на оборону. На это обращает внимание агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки компании Scope Ratings.

Государства Группы семи (G7), за исключением Германии и Канады, тратят больше бюджетных средств на обслуживание госдолга, чем на оборону. На это обращает внимание агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки компании Scope Ratings.

Как отмечается, в Италии расходы на обслуживание государственного долга превышают оборонный бюджет почти в три раза, в США - более чем в два раза. В Великобритании и Франции расходы на оплату долгов превышают оборонные траты почти ровно в два раза. Вместе с тем в ФРГ выплата процентов по облигациям обходится в 35% от расходов на оборонные цели. Агентство не приводит данные по другим странам "семерки".

"Хотя большинство суверенных эмитентов Группы семи пока не сталкивались с острым кризисом рефинансирования, повышенное долговое бремя в комбинации с относительно высоким первичным дефицитом госбюджета обостряют чувствительность государственных финансов к изменениям условий на денежном рынке", - приводит агентство слова представителя Scope Ratings Эйко Зиверта.

Он полагает, что в ближайшие пять лет США, Япония, Франция столкнутся с исторически высокими расходами на обслуживание государственного долга.

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Теги:
#оборона
#долги
#g7
#страны
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