Запасы алмазов "Алросы" составляют около 50% от общемировых. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с гендиректором компании Павлом Маринычевым.

Запасы алмазов "Алросы" составляют около 50% от общемировых. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с гендиректором компании Павлом Маринычевым.

"У вас запасы 1 млрд карат?" - поинтересовался Путин. Получив от собеседника утвердительный ответ, он отметил: "Это примерно 50% от общемировых запасов алмазов".

Глава государства также указал, что показатели добычи составляют порядка 30% от мировой добычи. "30% в каратах", - уточнил Маринычев.