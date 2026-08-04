Запасы алмазов "Алросы" составляют около 50% от общемировых. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с гендиректором компании Павлом Маринычевым.
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Экономика
Путин: запасы алмазов "Алросы" составляют порядка 50% от общемировых
4 августа 2026 / 19:45
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Запасы алмазов "Алросы" составляют около 50% от общемировых. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин при общении с гендиректором компании Павлом Маринычевым.
"У вас запасы 1 млрд карат?" - поинтересовался Путин. Получив от собеседника утвердительный ответ, он отметил: "Это примерно 50% от общемировых запасов алмазов".
Глава государства также указал, что показатели добычи составляют порядка 30% от мировой добычи. "30% в каратах", - уточнил Маринычев.
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