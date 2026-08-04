Индия направила главам государств и правительств БРИКС приглашения на саммит объединения, который пройдет в сентябре. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал.
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Политика
Индия направила приглашения на саммит БРИКС в сентябре
4 августа 2026 / 19:59
© Петр Ковалев/ ТАСС
Индия направила главам государств и правительств БРИКС приглашения на саммит объединения, который пройдет в сентябре. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал.
"Мы ведем подготовку и уже направили приглашения", - отметил он в ходе брифинга.
Приглашения были также направлены главам ряда международных объединений для участия в сессии в формате "аутрич", указал Джайсвал.
Индия председательствует в БРИКС в 2026 году. XVIII саммит объединения примет Нью-Дели 12-13 сентября. Главной темой председательства Индии заявлено "Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития".
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