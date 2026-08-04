Индия направила приглашения на саммит БРИКС в сентябре

Индия направила главам государств и правительств БРИКС приглашения на саммит объединения, который пройдет в сентябре. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал.

Индия направила главам государств и правительств БРИКС приглашения на саммит объединения, который пройдет в сентябре. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД республики Рандхир Джайсвал.

"Мы ведем подготовку и уже направили приглашения", - отметил он в ходе брифинга.

Приглашения были также направлены главам ряда международных объединений для участия в сессии в формате "аутрич", указал Джайсвал.

Индия председательствует в БРИКС в 2026 году. XVIII саммит объединения примет Нью-Дели 12-13 сентября. Главной темой председательства Индии заявлено "Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития".