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Экономика

Стоимость нефти Brent впервые с 13 июля опустилась ниже $79

Стоимость нефти Brent впервые с 13 июля опустилась ниже $79 Стоимость нефти Brent впервые с 13 июля опустилась ниже $79

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $79 за баррель впервые с 13 июля текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $79 за баррель впервые с 13 июля текущего года.

По состоянию на 18:38 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 6,03% и торговалась на уровне $78,72 за баррель.

К 18:43 мск цена Brent замедлила снижение до $78,87 за баррель (-5,85%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре опускалась на 6,05% и находилась на отметке в $75,48 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Теги:
#brent
#цена
#нефть
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для победы России
Владимир Путин
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