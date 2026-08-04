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Политика

Politico: четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за мигрантов

Politico: четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за мигрантов Politico: четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за мигрантов

Четыре страны Европейского союза не подписали письмо, направленное главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 1 августа в связи с миграционным кризисом в испанском автономном городе Сеута. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Четыре страны Европейского союза не подписали письмо, направленное главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 1 августа в связи с миграционным кризисом в испанском автономном городе Сеута. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Согласно данным издания, Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург выразили несогласие с письмом, так как оно не отражало достаточной солидарности с Испанией и только усугубляло ситуацию.

В конце прошлого месяца десяткам тысяч нелегалов удалось добраться до автономного города вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть Сеуты. Предполагается, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулось в Марокко.

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Теги:
#письмо
#ес
#критика
#испания
#страны
#сеута
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