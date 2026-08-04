40 дней назад Зеленский объявил об «операции влияния», дабы за этот срок побудить РФ прекратить войну на основе украинских предложений. Глава киевского режима 25 июня утвердил для Службы безопасности Украины (СБУ) 40-дневную операцию по воздействию на Россию. Соответствующее заявление Зеленский сделал после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой. По словам Зеленского, ключевой целью данной инициативы является в том, чтобы побудить Москву прекратить военные действия. Каковы итоги этой кампании?

40 дней назад Зеленский объявил об «операции влияния», дабы за этот срок побудить РФ прекратить войну на основе украинских предложений. Глава киевского режима 25 июня утвердил для Службы безопасности Украины (СБУ) 40-дневную операцию по воздействию на Россию. Соответствующее заявление Зеленский сделал после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой. По словам Зеленского, ключевой целью данной инициативы является в том, чтобы побудить Москву прекратить военные действия. Каковы итоги этой кампании?

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что, во-первых, «если иметь в виду переговоры, то их как не было, так и нет. Если говорить, что на Россию обрушалась армада дронов, то это соответствует действительности. Если иметь в виду связь между первым и вторым, то она очень относительная. А предположение, что у Зеленского был какой-то четкий план, плохо сочетается с действительностью. Видимо какой-то план был, и Зеленский на него возлагал какие-то надежды, если не военные, то психологические. А в целом, если Россия 4, 5 года ведет такую операцию, которая с одной стороны направлена на истощение противника, а с другой – принуждает его к миру, то вряд ли можно предполагать, что атаки дронов могли бы решительно и бесповоротно поменять мнение России о том, каким может быть окончание СВО. Поэтому все эти планы Зеленского и не дали никакого результата».

При этом эксперт уверен, что «США никогда никакой деятельности на украинском треке не вели. Это имитация, иллюзия. Прошло два года, как команда Трампа пришла в Белый Дом, но не сделано ничего. А у России, у российского руководства был к этой теме интерес. И этот интерес попытаться воспользоваться Трамп, чтобы закончить СВО. Интерес России сохраняется. Но это не означает, что США могут вести какие-то субстантивные переговоры по поводу окончания СВО».