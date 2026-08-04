Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 275 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 210, "Южная" - до 215, "Центр" - более 355, на направлении "Восток" - свыше 345 и "Днепр" - до 35 военных.