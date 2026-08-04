Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных
4 августа 2026 / 20:45
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 275 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 210, "Южная" - до 215, "Центр" - более 355, на направлении "Восток" - свыше 345 и "Днепр" - до 35 военных.
Также по теме:
04.08.2026 18:16Российские средства ПВО нейтрализовали 753 дрона ВСУ
03.08.2026 21:15Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи
03.08.2026 20:30Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
03.08.2026 18:14Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
31.07.2026 18:14Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 103 дрона ВСУ
31.07.2026 13:15Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами
Актуально