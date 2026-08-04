Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 августа 2026 / 22:35
КОТИРОВКИ
USD
04/08
80.0687
EUR
04/08
91.9589
Новости часа
Лукашенко рассчитывает на создание мощнейшего средства для борьбы с БПЛА Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных
Москва
4 августа 2026 / 22:35
Котировки
USD
04/08
currency
80.0687
0.0000
EUR
04/08
currency
91.9589
0.0000
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / СВО / СВО
Безопасность

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 275 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 210, "Южная" - до 215, "Центр" - более 355, на направлении "Восток" - свыше 345 и "Днепр" - до 35 военных.

  • new_top
Теги:
#всу
#военные
#потери
#сво
Также по теме:
04.08.2026 18:16
Российские средства ПВО нейтрализовали 753 дрона ВСУ
04.08.2026 15:45
Российские ВС установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области
03.08.2026 21:15
Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи
03.08.2026 20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
03.08.2026 18:14
Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
03.08.2026 15:45
Российские ВС ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ
03.08.2026 13:16
Российские ВС взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
31.07.2026 18:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 103 дрона ВСУ
31.07.2026 15:45
Российские ВС нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины
31.07.2026 13:15
Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
20:59
Лукашенко рассчитывает на создание мощнейшего средства для борьбы с БПЛА
20:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных
20:30
Politico: четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за мигрантов
20:14
Стоимость нефти Brent впервые с 13 июля опустилась ниже $79
19:59
Индия направила приглашения на саммит БРИКС в сентябре
19:45
Путин: запасы алмазов "Алросы" составляют порядка 50% от общемировых
19:31
Bloomberg: почти всем странам G7 долги обходятся дороже, чем оборона
19:17
Биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла за день на 7,5%
18:58
Миронов считает, что пенсия не должна зависеть от баллов
18:45
Россияне могут летать прямыми рейсами в 34 страны
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО