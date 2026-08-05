Лукашенко рассчитывает на создание мощнейшего средства для борьбы с БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросу создания академии интеллектуальных технологий заявил, что размышляет над тем, как изобрести мощнейшее универсальное средство для противодействия беспилотникам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросу создания академии интеллектуальных технологий заявил, что размышляет над тем, как изобрести мощнейшее универсальное средство для противодействия беспилотникам.

Он отметил, что государство и общество возлагают большие надежды на новую академию и ее будущий вклад в развитие Белоруссии. Лукашенко рассчитывает, что там смогут изобрести принципиально новое мощнейшее средство для борьбы с дронами, и эта разработка обнулит значение и роль беспилотников.

"Вот все паримся - беспилотники надо. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране - в Израиле или Беларуси - и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых дронов. Все, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее", - указал глава государства.