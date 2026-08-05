Около 40% обнаруженных в июле останков жертв Волынской резни принадлежали детям

Порядка 40% обнаруженных в прошлом месяце останков 49 жертв Волынской резни на территории сел Воля Островецкая и Островки Волынской области на западе Украины принадлежали детям. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора польского Института национальной памяти Кароль Полейовский.

Порядка 40% обнаруженных в прошлом месяце останков 49 жертв Волынской резни на территории сел Воля Островецкая и Островки Волынской области на западе Украины принадлежали детям. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора польского Института национальной памяти Кароль Полейовский.

"Осмотр продолжается, продолжаются и работы, которые должны дать точный ответ на эти вопросы, но дети составляют от 30 до 40% от эксгумированной группы", - приводит его слова газета Nasz Dziennik.

Очередной этап поисковых работ в Воле-Островецкой и Островках начался 13 июля и будет продолжен до 7 августа. На территории этих населенных пунктов бандеровцы в 1943 году убили более 1 тыс. поляков, 674 останков удалось найти и перезахоронить в 1990-е годы.

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) вместе с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по ликвидации польского населения Волыни. Пика карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали порядка 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, в большинстве женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.