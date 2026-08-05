Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в мире, в том числе конфликт на Украине. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.
Президенты России и Бразилии провели телефонный разговор
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в мире, в том числе конфликт на Украине. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.
"Стороны провели обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сказано в сообщении.
Как отмечается, глава российского государства "выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта".
"Лидеры подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов. Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия", - указали в Кремле.
Кроме того, собеседники обсудили вопросы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание диверсификации взаимного товарооборота.