Президенты России и Бразилии провели телефонный разговор

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в мире, в том числе конфликт на Украине. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в мире, в том числе конфликт на Украине. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Стороны провели обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, глава российского государства "выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта".

"Лидеры подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов. Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия", - указали в Кремле.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание диверсификации взаимного товарооборота.