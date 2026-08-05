Российские синхронистки завоевали второе золото на чемпионате Европы

Российские синхронистки победили в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир в Париже завершится 16 августа.

Российские синхронистки победили в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир в Париже завершится 16 августа.

За свое выступление россиянки получили 303,2467 балла. Второй стала сборная Испании (296,4299), третье место заняли итальянки (284,6725).

За команду из России выступали Екатерина Коссова, Елизавета Смирнова, Светлана Павлова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Валентина Герасимова, Елена Шабанова и Александра Шмидт.

Для российских спортсменов это второе золото на чемпионате Европы. Ранее синхронистки выиграли произвольную программу. В активе россиян также четыре серебряные и три бронзовые медали.

Российские атлеты выступают на нынешнем континентальном первенстве в нейтральном статусе. Они участвуют в чемпионате Европы впервые с 2021 года.