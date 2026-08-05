Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2026 / 00:07
КОТИРОВКИ
USD
05/08
81.1291
EUR
05/08
93.5824
Новости часа
Press TV: Иран и Оман планируют открыть новый проход через Ормуз Российские синхронистки завоевали второе золото на чемпионате Европы
Москва
5 августа 2026 / 00:07
Котировки
USD
05/08
currency
81.1291
0.0000
EUR
05/08
currency
93.5824
0.0000
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт

Российские синхронистки завоевали второе золото на чемпионате Европы

Российские синхронистки завоевали второе золото на чемпионате Европы Российские синхронистки завоевали второе золото на чемпионате Европы

Российские синхронистки победили в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир в Париже завершится 16 августа.

Российские синхронистки победили в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир в Париже завершится 16 августа.

За свое выступление россиянки получили 303,2467 балла. Второй стала сборная Испании (296,4299), третье место заняли итальянки (284,6725).

За команду из России выступали Екатерина Коссова, Елизавета Смирнова, Светлана Павлова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Валентина Герасимова, Елена Шабанова и Александра Шмидт.

Для российских спортсменов это второе золото на чемпионате Европы. Ранее синхронистки выиграли произвольную программу. В активе россиян также четыре серебряные и три бронзовые медали.

Российские атлеты выступают на нынешнем континентальном первенстве в нейтральном статусе. Они участвуют в чемпионате Европы впервые с 2021 года. 

  • new_top
Теги:
#золото
#синхронистки
#россия
#чемпионат европы
#россия
#золото
#синхронистки
#чемпионат европы
Также по теме:
03.08.2026 21:44
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже
03.08.2026 15:59
Ушел из жизни победитель Игр доброй воли по боксу Руслан Тарамов
03.08.2026 12:59
Дегтярев: участие россиян в ОИ-2028 станет событием исторического значения
31.07.2026 11:21
В Париже открывается чемпионат Европы по водным видам спорта
30.07.2026 21:30
World Boxing допустила российских спортсменов с национальной символикой
30.07.2026 20:45
IIHF продлила отстранение сборных России на 2027 год
29.07.2026 18:58
Минеева назначили генсеком Федерации кикбоксинга России
29.07.2026 17:15
Путин обратил внимание на свободу Игр будущего от двойных стандартов
28.07.2026 16:45
Сборную Франции по футболу возглавил Зинедин Зидан
28.07.2026 14:45
Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
21:58
Press TV: Иран и Оман планируют открыть новый проход через Ормуз
21:45
Российские синхронистки завоевали второе золото на чемпионате Европы
21:30
Президенты России и Бразилии провели телефонный разговор
21:14
Около 40% обнаруженных в июле останков жертв Волынской резни принадлежали детям
20:59
Лукашенко рассчитывает на создание мощнейшего средства для борьбы с БПЛА
20:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных
20:30
Politico: четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за мигрантов
20:14
Стоимость нефти Brent впервые с 13 июля опустилась ниже $79
19:59
Индия направила приглашения на саммит БРИКС в сентябре
19:45
Путин: запасы алмазов "Алросы" составляют порядка 50% от общемировых
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО