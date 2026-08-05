Press TV: Иран и Оман планируют открыть новый проход через Ормуз

Иран и Оман во взаимодействии разрабатывают новый центральный маршрут через Ормузский пролив, отвечающий интересам обеих сторон. Об этом со ссылкой на источник передает телеканал Press TV .

Иран и Оман во взаимодействии разрабатывают новый центральный маршрут через Ормузский пролив, отвечающий интересам обеих сторон. Об этом со ссылкой на источник передает телеканал Press TV.

Ранее телеканал Al Arabiya информировал о том, что объявление о договоренностях по полному возобновлению судоходства в проливе может быть сделано в ближайшие часы.

"Предлагаемый центральный коридор представляет собой практичное и законное решение. Как только этот коридор начнет работать, функционирование северного и южного маршрутов будет прекращено", - пояснил собеседник телеканала. По его данным, такие шаги связаны с необходимостью изменения порядка судоходства в акватории, призванного гарантировать, что Ормузский пролив больше не сможет использоваться в качестве инструмента давления против исламской республики.

Источник отмечает, что президент США Дональд Трамп пытается вмешиваться в нынешний переговорный процесс, чтобы присвоить себе заслуги по будущему соглашению между Ираном и Оманом, однако его попытки только затягивают достижение соглашения.