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Press TV: Иран и Оман планируют открыть новый проход через Ормуз

Press TV: Иран и Оман планируют открыть новый проход через Ормуз Press TV: Иран и Оман планируют открыть новый проход через Ормуз

Иран и Оман во взаимодействии разрабатывают новый центральный маршрут через Ормузский пролив, отвечающий интересам обеих сторон. Об этом со ссылкой на источник передает телеканал Press TV.

Иран и Оман во взаимодействии разрабатывают новый центральный маршрут через Ормузский пролив, отвечающий интересам обеих сторон. Об этом со ссылкой на источник передает телеканал Press TV.

Ранее телеканал Al Arabiya информировал о том, что объявление о договоренностях по полному возобновлению судоходства в проливе может быть сделано в ближайшие часы.

"Предлагаемый центральный коридор представляет собой практичное и законное решение. Как только этот коридор начнет работать, функционирование северного и южного маршрутов будет прекращено", - пояснил собеседник телеканала. По его данным, такие шаги связаны с необходимостью изменения порядка судоходства в акватории, призванного гарантировать, что Ормузский пролив больше не сможет использоваться в качестве инструмента давления против исламской республики.

Источник отмечает, что президент США Дональд Трамп пытается вмешиваться в нынешний переговорный процесс, чтобы присвоить себе заслуги по будущему соглашению между Ираном и Оманом, однако его попытки только затягивают достижение соглашения.

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Теги:
#оман
#ормузский пролив
#иран
#проход
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