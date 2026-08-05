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Безопасность

Япония презентовала новые подходы к обеспечению безопасности

Обнародована «Белая книга по обороне Японии» за 2026 год

Япония презентовала новые подходы к обеспечению безопасности Япония презентовала новые подходы к обеспечению безопасности

В Токио 4 августа обнародована «Белая книга по обороне Японии» (Defense of Japan 2026), опубликованной 4 августа 2026 года, в которой дан анализ военно-политической обстановке в мире, а также освещены основные аспекты деятельности правительства Японии в сфере обеспечения безопасности страны.

В Токио 4 августа обнародована «Белая книга по обороне Японии» (Defense of Japan 2026), опубликованной 4 августа 2026 года, в которой дан анализ военно-политической обстановке в мире, а также освещены основные аспекты деятельности правительства Японии в сфере обеспечения безопасности страны.

Замысел нынешнего издания во многом исходит из того, что проблема принципиального обоснования активизации военной политики Японии и ее отхода от послевоенного пацифизма уже решена, и сейчас требуется презентовать новый взгляд на пути и формы ее реализации исходя из ситуации в Северо-Восточной Азии, а также изменений в способах ведения современной войны.

Главной стратегической угрозой Японии назван Китай,  активное военное строительство которого, а также его политика в отношении Тайваня, деятельность ВМФ в Восточно-Китайском и Филиппинском морях, а также у берегов спорного архипелага Сэнкаку предопределяет основные аспекты деятельности Токио в сфере обороны.

Россия рассматривается как фактор глобальной нестабильности в связи с продолжением СВО, активностью ВС РФ на Дальнем Востоке в том числе во взаимодействии с КНР, а также углублением военного сотрудничества двух государств в целом.

КНДР расценивается как непосредственная военная в связи с дальнейшим развитием ракетной программы и совершенствованием ракетной техники.

Со своей стороны Япония подтверждает важность и уникальность своих союзнических отношений с США, акцентирует сотрудничество с Австралией и Филиппинами, а также странами Европы и другими «единомышленниками» в Индо-Тихоокеанском регионе.

В книге фиксируется дальнейший отход от прежней стратегии, ориентированной исключительно на защиту национальной территории, и продолжение курса на расширение возможностей вооруженных сил страны по нанесению ударов противнику, находящемуся на значительном удалении от Японского архипелага. Конкретно речь идет о развертывании крылатых ракет большой дальности, развитие возможностей нанесения контрударов, а также усиление противоракетной обороны.

Значительное место в издании уделено использованию БПЛА исходя из опыта военных действий в ходе СВО. Для Японии, испытывающей проблемы с комплектованием Сил Самообороны из-за затяжного демографического кризиса, важным видится массовое применение FPV-дронов; разведывательных БПЛА; ударных беспилотников; а также использования ИИ для управления боем.

В «Белой книге» также впервые подчеркивается необходимость развития мощной оборонной промышленности. В частности, речь идет о активизации собственных технологических разработок, расширение партнерских программ с зарубежными странами по созданию сложной военной техники, наращивании экспорта вооружений и военной техники, использование венчурных проектов в целях разработки новых видов ВВТ.

С другой стороны, в «Белой книге» впервые предпринята попытка представить военные расходы как источник технологического развития и инноваций, а также фактора промышленного роста.

 Видимо, основые положения издания будут спользованы при подготовке новой редакции трех основных доктринальных документов Японии в сфере безопансоти, работа над которой должна быть завершена к декабрю.

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Теги:
#оборона
#япония
#белая книга
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