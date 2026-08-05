Саудовская Аравия выбирает «звонок другу»

Нина Тихонова, международный обозреватель

США не стали наносить новые удары по Ирану после просьб ряда арабских стран. Об этом сообщает газета The Wal Street Journal. По данным издания, против новой эскалации выступила прежде всего Саудовская Аравия. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом за несколько часов до отмены атаки и призвал предотвратить сползание региона к более широкому конфликту.

Эр-Рияд давит на США в подобном ключе не в первый раз. Ранее в прессе уже неоднократно появлялись сообщения, что власти королевства пытались убедить Вашингтон сосредоточиться на дипломатических усилиях в конфликте с Ираном и разблокировать Ормузский пролив. Похожую позицию занимает и ряд других монархий Персидского залива, когда ситуация снова скатывается в эскалацию.

Для них происходящее - прямой удар по образу тихой гавани для деловых кругов, финансов и туристов, который выстраивался годами. И это - не считая прямых потерь, связанных с фактическим прекращением отгрузки нефти, газа и других товаров. В регионе, да и за его пределами, очень многие хотят, чтобы кризис как можно скорее закончился.

Особняком среди других монархий стоят ОАЭ. В Абу-Даби, наоборот, придерживаются более жесткого подхода в отношении Тегерана и считают, что путь компромиссов будет практически невозможным, если Вашингтон не установит силой контроль над Ормузским проливом. Попытки Эмиратов вовлечь в антииранский лагерь другие страны Персидского залива ни к чему не привели. В итоге нараставшие еще до конфликта противоречия между государствами региона вылились в мае в локальный апогей, когда Абу-Даби вышел из ОПЕК и ОПЕК+.

На этом фоне стратегия Тегерана оказалась максимально выверенной. Там отказались от ответных атак по Израилю, которые имели бы большой медийный эффект для внутренней публики, но при этом практически нулевые результаты. Вместо этого иранцы обратили свой взор на соседей по Персидскому заливу. Как известно, военные Исламской республики вначале стали бить по американским базам, находящимся на территории арабских монархий Персидского залива. А после - по объектам нефтяной инфраструктуры, а также гражданским зданиям, которые, как утверждали в Тегеране, использовались американской разведкой.

При этом иранские удары хоть и были многочисленными, но не носили всеразрушающий характер. По сути, они стали не столько актом возмездия, сколько результатом холодного расчета, направленного на то, чтобы заставить арабские монархии, и в первую очередь Саудовскую Аравию, срочно звонить в Вашингтон, направлять туда своих эмиссаров и оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы тот отказался от своей авантюры. Цель иранцы, как теперь уже очевидно, выбрали далеко не стандартную для вооруженных конфликтов: не нанести серьезный ущерб, а запустить обратный цикл эскалации, когда не США наращивают давление на Тегеран, а союзники Вашингтона из числа арабских монархий залива требуют от американцев уступок, чтобы спасти себя.

И, похоже, у Ирана пока все получается. Полностью прекратить удары по своей территории ему не удалось, но итоги событий последних месяцев пока очевидны. Добиться свержения властей в Тегеране Вашингтон не может. Нанести поражение иранской армии тоже. Ликвидировать ядерную программу - и подавно. И, конечно, американские атаки слабо влияют на иранские подходы к урегулированию конфликта. При этом всякий раз, как на территорию Исламской республики начинают сыпаться ракеты и бомбы, в Вашингтоне разрывается от звонков телефон, потому что арабские монархии требуют свернуть очередной виток эскалации. И Дональд Трамп идет на попятную.

Бонусом Иран получает обострение в отношениях между США и Израилем, который крайне скептически относится к идее дипломатического урегулирования нынешнего кризиса, а также отсутствие единства подходов среди арабских стран.

Было бы, впрочем, неправильно говорить, что Иран обеспечил себе уверенную победу в этой войне. Потери среди его высокопоставленных чиновников и военных оказались серьезными, нового верховного лидера никто до сих пор не видел, в прессу периодически вбрасываются сведения об обострившихся внутренних противоречиях и борьбе за влияние среди различных кругов. Прямые и косвенные потери иранской экономики от американских и израильских ударов наверняка исчисляются десятками миллиардов долларов. И что, наверное, самое важное, Иран, заблокировав Ормузский пролив, по сути, задействовал свой главный козырь. По окончании конфликта страны Персидского залива начнут выстраивать альтернативные варианты экспорта своих товаров, чтобы меньше зависеть от этого "бутылочного горлышка". На это потребуется не так много времени, а Тегеран наверняка лишится возможности разыгрывать эту карту в будущем.

Как бы то ни было, пока Иран умело дирижирует страхами. В итоге "партия мира" во главе с Саудовской Аравией одерживает верх. США вынуждены считаться с мнением своих союзников и в результате оказываются в неприятном для себя состоянии "ни мира, ни войны", что подталкивает Вашингтон к поиску болезненных компромиссов с Ираном и бьет по его репутации. Конечно, рано говорить, чем закончится этот кризис, но пока складывается впечатление, что персидский орех оказался американцам не по зубам.