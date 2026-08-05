Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

25 июня военный преступник и глава киевской хунты Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, «ради побуждения к окончанию войны». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале по итогам встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой.

4 августа срок этой «операции» истёк. Самое время подвести итоги. Кое-какие из них озвучил тг-канал «Резидент».

«Она [операция] должна была изолировать Крым и парализовать энергетический комплекс России. Ни одна из целей не была достигнута, а в ответ мы получили сокрушительный удар врага и внутриполитический кризис;

Украина потеряла Черное море. Корабли больше не заходят в порты Одессы, Николаева и Черноморска. На любую попытку зайти в порты Россия отвечает ударами и топит суда. Регулярно бьют и по инфраструктуре самих морских гавань. Компания Maersk, обслуживающая порты, уже отказалась работать в Украине. Ежедневные убытки – более $70 млн;

Россия ударила по 400 АЗС, из которых 200 не подлежат восстановлению, что вызывает топливный кризис и банкротство бизнеса;

Парализовано железнодорожное движение. Утрачено стабильное ж/д сообщение с Запорожьем и другими регионами;

У страны нет ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру;

Украинские города ежедневно подвергаются атакам. В стране больше нет безопасного места – ракеты массово долетают даже до Львова;

Подготовка к новому отопительному сезону провалена, что признано самим Зеленским».

Все эти пункты подтверждаются объективной реальностью. Действительно, «Зе» еще за неделю до собственного нынешнего «дедлайна» в интервью телеканалу Sky News призвал украинцев быть готовыми к серьезным испытаниям в холодный сезон. «Прежде всего нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — заявил он. Об этом же в соцсетях написала бывшая пресс-секретарь украинского диктатора Юлия Мендель: «Эскалация, выбранная в качестве «стратегического хода», была чистой иллюзией — и она приносит катастрофические последствия для Украины». Мендель добавила, что энергетическая система страны сейчас раздроблена, а сеть НПЗ - уничтожена.

То же и с ПВО. На недавней личной встрече Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой выделить 300 ракет для систем Patriot, используемых украинской армией. Военный преступник с Банковой признался, что в ходе атаки ночью 1 августа средства ПВО Украины перехватили всего одну ракету из 35 - сбивать российские боеприпасы было практически нечем. Трамп, кстати, по информации СМИ, сказал, что ракеты нужны самим американцам ближневосточном фронте.

На истекший 40-дневный период пришелся серьезный военно-политический кризис киевского режима. Зеленский был вынужден уволить собственного протеже, министра обороны Федорова, открыто конфликтовавшего с главкомом ВСУ Сырским, а затем, «для баланса», и самого Сырского. Все это сопровождалось массовыми акциями протеста в крупнейших городах страны – за Федорова и, соответственно, против Зеленского. Добавим, что на этой почве у западных партнеров, симпатизирующих экс-министру, возникли неприятные вопросы к Банковой.

Что касается линии боевого соприкосновения «на земле», то на большинстве участков она либо относительно стабильна, с минимальными колебаниями в обе стороны, либо медленно и тяжело, но сдвигается в пользу России. 7 июля было официально объявлено об освобождении Константиновки. Сейчас идут бои за Алексеево-Дружковку, последнюю серьезную преграду перед Славянском и Краматарском. Постепенно расширяется зона российского контроля в Сумской и Харьковской областях – так, освобождено уже около 2% Сумщины, включая самую высокую точку региона.

И, разумеется, все эти новости не повод радостно трубить о скорой победе. Оборона ВСУ трещит, но катастрофически не сыпется. То же и с ее руководителями на Банковой. Все громкие 40-, больше и меньшедневные кампании носят для них в первую очередь информационный характер, об их неуспехах можно забывать, а сроки – менять. Собственно, так уже и сделано. Только что Зеленский по итогам встречи с и. о. главы СБУ Покладом заявил: «Заслушал доклад о наших операциях противодействия российской агрессии. Хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины, и сегодня я согласовал новые операции». Об этом вещает и глава его «офиса» Буданов (внесен в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга): «Продолжать будем. Не цепляйтесь за эти сроки, 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат…».

Да, тактически киевский режим не прочь взять передышку для накопления сил, о чем говорят запросы о хоть каком-нибудь перемирии – на небе, воде или земле. Но стратегически Зеленского и Ко мало смущает перспектива убить о Россию большинство украинского населения, будет гибнуть оно от дронов ли, пуль, снарядов, холода или нищеты.

Опять-таки, ухудшение фронтовой и общей обстановки приводит к усилению ударов киевского режима по российским тылам, инфраструктуре и мирному населению. Зачастую они носят характер военных преступлений, как удар 3 августа по пляжу в Архипо-Осиповке, когда почти шестьдесят человек пострадали, семеро – погибли (из них четверо – дети). Запад все это вполне одобряет. Например, бывший французский офицер, а сейчас журналист RT Ксавье Моро попал под санкции ЕС за то, что назвал терактом удар по колледжу в Старобельске.

Собственно, не только морально, но и материальна, несмотря на все внутренние проблемы и дефицит средств, Запад будет поддерживать Украину до последнего. А значит, повторимся – констатировать провал конкретного украинского «плана» можно, но радоваться чему-то преждевременно.