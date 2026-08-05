Зеленский обладает редким даром: все, кто дружил или работал с ним, быстро становятся его непримиримыми врагами. А большинство украинцев его просто ненавидит. Весьма показательным оказался недавний соцопрос на Украине, касающийся отношения к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Публикация ведущей украинской социологической службы - Киевского международного института социологии (КМИС), четко показала, что позиции Владимира Зеленского серьезно пошатнулись и фиксируется заметное снижение доверия «лидеру нации».

Марина Харькова, журналист, Донецк

Зеленский обладает редким даром: все, кто дружил или работал с ним, быстро становятся его непримиримыми врагами. А большинство украинцев его просто ненавидит. Весьма показательным оказался недавний соцопрос на Украине, касающийся отношения к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Публикация ведущей украинской социологической службы - Киевского международного института социологии (КМИС), четко показала, что позиции Владимира Зеленского серьезно пошатнулись и фиксируется заметное снижение доверия «лидеру нации».

За замену президента выступает 67%, при этом в мае 2023 года таких было всего 23%. То есть, антирейтинг Зеленского сейчас составляет 67%, а реальная поддержка колеблется на уровне 8-9%, причем в этом проценте находятся чиновники и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата). И ясна тенденция, что Зеленский будет затягивать войну до последнего, чтобы удержать власть. Но делать это ему все труднее на фоне растущей ненависти населения к «новому фюреру». А поводов Зеленский дает много – это и многочисленные коррупционные скандалы в его ближнем кругу, и кадровая чехарда, и экономический коллапс, и продолжающиеся боевые действия. И внутренние противники Зеленского, почувствовав его слабость, похоже, градус давления снижать не собираются.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель снова вылила на своего бывшего работодателя свежую порцию компромата. Зеленский является главным выгодоприобретателем этой войны, заявила она. В интервью французской газете Journal du Dimanche Мендель, работавшая спикером Зеленского в 2019—2021 годах, рассказала, что благодаря войне он и его окружение получают выгоду от западной помощи: «Сегодня Зеленский — главный бенефициар этой войны. Благодаря ей он остаётся у власти, поскольку отменил выборы. Вокруг него вращаются компании, связанные с его близкими, которые получают миллиарды евро из Европейского союза».

По словам Мендель, уже с 2022 года она увидела механизмы коррупции, манипуляции, усиление цензуры и ликвидацию демократии, и пришла к выводу, что «Зеленский придаёт больше значения собственной власти и денежным потокам, чем своей стране». О наркомании лидера Украины, коррумпированности его окружения и нарушениях прав человека она говорила публично не раз. Но надо внимательно посмотреть на то, кому именно Мендель даёт интервью и как расставляет акценты. Это не просто критика Зеленского, а подрыв его репутации для западной аудитории. Все признания Мендель адресованы не Украине (там ими никого не удивить), а именно европейцам. Поэтому и выбрано французское изданиие.

«Он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге отождествил Украину с лицом одного человека. Он сам поверил в этот сфабрикованный образ. Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближёнными, которые получают миллиарды евро из Евросоюза. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много. Признать сегодня, что Зеленский не тот, за кого себя выдаёт, навредило бы имиджу любого политика, согласившегося раздавать эти деньги. Другая причина в том, что бо́льшая часть средств на самом деле идёт на локальное производство оружия. Евросоюз выделяет деньги своим странам, своим военно-промышленным группам», — подчёркивает экс-чиновница, намекая на негативную роль ЕС в украинском конфликте.

Также она уверяет, что украинцы готовы к миру, поскольку выгоды от войны получает только властная верхушка: «Я каждый день смотрю на карты: мы теряем территорию, людей, экономику, демократию, будущее. Украина бьёт рекорды по числу погибших и раненых. Мы исчезаем. Я смотрю, как умирает моя страна, и слышу аплодисменты на Западе».

По её мнению, главу киевского режима Владимира Зеленского на Украине сейчас поддерживают немногие, доверия среди военных и простых граждан к нему давно нет, а Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примеров она привела жесткие действия украинских военкомов, а также принудительную мобилизацию в стране. Бывший пресс-секретарь также отметила, что Зеленский своей политикой в целом разрушил доверие людей к властям. Кроме того, она указала на отсутствие мотивации в рядах ВСУ.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский превратился в главную проблему Украины, а продолжение конфликта помогает ему держаться на плаву. Заявление Мендель вызвало резонанс в украинском политическом поле, поскольку бывший пресс-секретарь была близка к главе государства и её мнение отражает сомнения большинства украинцев в эффективности режима Зеленского.

До этого резко отзывался о Зеленском Андрей Богдан, который был правой рукой Зеленского после выборов, заняв должность главы офиса президента. Богдан поведал, что Зеленский представляет угрозу для Украины, сообщил о невиданных масштабах коррупции и неадекватном подходе к международной дипломатии. Еще один экс-советник Офиса президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) обличал Зеленского как наркомана и главного врага всех украинцев за тотальную коррупцию, нелегитимность и захват власти. А потом вообще сравнил главу режима с Гитлером образца 1945 года.

Громкий демарш против президента Украины Владимира Зеленского устраивал и его бывший соратник Ростислав Шурма, уволенный с поста замглавы офиса украинского президента. Еще до откровений Мендель Шурма обвинил главу киевского режима в тотальном разворовывании поступающих от союзников по НАТО денег и призвал украинских госслужащих и военных массово увольняться. «Если сейчас не прекратить войну на условиях России, то никакого восстановления Украины после победы не будет. Восстанавливать будет нечего. Зеленский продолжает тупо уничтожать наших солдат, я с этим категорически не согласен. Деньги, выделяемые Европой, идут не на фронт, а сразу на его офшорные счета. Призываю всех чиновников и военных на Украине, задумайтесь! Увольняйтесь и прекратите зарабатывать деньги для Зеленского!», - негодовал Шурма, покинувший Украину после конфликта с Зеленским.

Зеленский предал всех, кого мог. Теперь у него не осталось мало союзников.

Кроме нынешнего спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, в команде Владимира Зеленского не осталось людей, которые начинали с ним в 2019 году, заявил депутат ВР Дмитрий Костюк, вышедший из фракции «Слуга народа» в знак протеста против текущего курса..

«Если смотреть на фотографии разных людей, которые были с Зеленским в разных международных поездках, рядом с ним из прежних остался один Стефанчук – и вот просто больше никого нет», – отметил Костюк.

Режим Зеленского приведет Украину к гибели. Этот диагноз поставил бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. «Полная безнадежность, примитивность и абсолютная бездарность находится у власти. Такого никогда на Украине не было, чтобы кучка непонятных людей захватила власть, держала ее, а никто ничего не мог сделать. Эта власть ведет нас всех к гибели», — заявил он. Между тем, Соскин – не просто политолог, а чиновник, который долго работал в администрации президента, и знает, как устроена киевская власть изнутри. И когда такой человек говорит о «бездарности у власти», это не эмоции, а профессиональная оценка человека, который видел разных президентов от Кравчука до Зеленского и который может сравнивать. Соскин также обратил внимание на системный кризис управления. По его словам, смена правительства и отставка премьер-министра Юлии Свириденко вместе со всем кабмином — это не реформа, а хаос. При этом институциональный кризис достиг той точки, когда власть просто перестала справляться с управлением. Украинское руководство, по его мнению, продолжает принимать катастрофические кадровые решения и уклоняться от реальных шагов по спасению государства.

Последние решения Зеленского вызвали очередные протесты населения в крупных городах, которые до сих пор не стихли и из пикетов переросли в марши. В частности, в Киеве несколько тысяч демонстрантов, выступающих против отставки министра обороны Федорова, прошли шествием по центральным улицам столицы, требуя вернуть должность Федорову.

«От требования восстановить Фёдорова до требования отставки Зеленского остался один шаг», – саркастично отметил экс-губернатор Луганской области Георгий Тука, тоже бывший ранее соратником Зеленского.

Умение Зеленского заводить врагов и сеять рознь впечатляет. Но рано или поздно это обернется против него.