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В МИД заявили о невозможности нанесения поражения России

В МИД заявили о невозможности нанесения поражения России В МИД заявили о невозможности нанесения поражения России

Попытки нанести поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, напрасны. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Попытки нанести поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, напрасны. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

"Цель нанести России "стратегическое поражение" абсолютно тщетная, этого никогда не будет. Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести "стратегическое поражение". Но Запад тщится, к сожалению, это сделать руками своих киевских марионеток", - указал он.

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