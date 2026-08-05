Попытки нанести поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, напрасны. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Попытки нанести поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, напрасны. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

"Цель нанести России "стратегическое поражение" абсолютно тщетная, этого никогда не будет. Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести "стратегическое поражение". Но Запад тщится, к сожалению, это сделать руками своих киевских марионеток", - указал он.