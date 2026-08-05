Попытки нанести поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, напрасны. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
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Политика
В МИД заявили о невозможности нанесения поражения России
5 августа 2026 / 10:18
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Попытки нанести поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, напрасны. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
"Цель нанести России "стратегическое поражение" абсолютно тщетная, этого никогда не будет. Потому что России, мощной ядерной державе, невозможно нанести "стратегическое поражение". Но Запад тщится, к сожалению, это сделать руками своих киевских марионеток", - указал он.
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