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Политика

Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается

 

 

Попытка беженцев пересечения границы Марокко с Испанией с точки зрения своих масштабов войдет в историю надолго. Когда границу успешно пересекают одновременно 60 тысяч человек, это становится очень серьезным сигналом не только для Испании, но и для Европейского Союза в целом.

Все это свидетельствует о том, что границы совсем не на замке, и никакой надежной охраной не обеспечены. Возможно, европейским правительствам стоит озаботиться этими - реальными проблемами, а не придумывать себе мифические.

Вместо того, чтобы говорить о России-агрессоре и готовиться к войне с Москвой, может быть, лучше посмотреть на то, что уже происходит на границах ЕС?

Проблема мигрантов для Европы очень серьезна и носит системный характер. Она не образовалась одномоментно – все это накапливалось годами, и пока можно говорить о ом, что ситуация только ухудшается.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/4bffe457c198f212b6c3ac84060ac6fb/

 

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Теги:
#мигранты
#европа
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