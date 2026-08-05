Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается

Попытка беженцев пересечения границы Марокко с Испанией с точки зрения своих масштабов войдет в историю надолго. Когда границу успешно пересекают одновременно 60 тысяч человек, это становится очень серьезным сигналом не только для Испании, но и для Европейского Союза в целом.

Все это свидетельствует о том, что границы совсем не на замке, и никакой надежной охраной не обеспечены. Возможно, европейским правительствам стоит озаботиться этими - реальными проблемами, а не придумывать себе мифические.

Вместо того, чтобы говорить о России-агрессоре и готовиться к войне с Москвой, может быть, лучше посмотреть на то, что уже происходит на границах ЕС?

Проблема мигрантов для Европы очень серьезна и носит системный характер. Она не образовалась одномоментно – все это накапливалось годами, и пока можно говорить о ом, что ситуация только ухудшается.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4bffe457c198f212b6c3ac84060ac6fb/