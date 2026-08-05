Целью продвижения мигрантов из Марокко вглубь территории Евросоюза является желание поблагодарить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за ее миграционную политику. Соответствующую точку зрения изложил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Целью продвижения мигрантов из Марокко вглубь территории Евросоюза является желание поблагодарить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за ее миграционную политику. Соответствующую точку зрения изложил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, создающую благоприятные условия для иммиграции", - указал он в соцсети X.

В конце прошлого месяца десяткам тысяч нелегалов удалось добраться до автономного города Сеута в Испании вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно данным правительства Испании, по меньшей мере 72 человек погибли, пытаясь достигнуть Сеуты.

Италия поставила на паузу действие Шенгенского соглашения с Испанией, что повлекло за собой дипломатическую напряженность между двумя странами и взаимные претензии из-за недостаточной солидарности в вопросах миграционной политики.