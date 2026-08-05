Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости

Бразильская Партия трудящихся по итогам съезда 2 августа выдвинула действующего президента страны 80-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву на четвертый президентский срок.

В паре с бразильским лидером на пост вице-президента будет баллотироваться нынешний вице-президент Жералду Алкмин.

Помимо Партии трудящихся, в предвыборную коалицию вошли Коммунистическая партия Бразилии, Партия зеленых, Партия социализма и свободы, Сеть устойчивого развития, Бразильская социалистическая партия и Демократическая трабальистская партия.

Президентские выборы пройдут в Бразилии в октябре. Основным соперником Лулы да Силвы станет кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару.

Научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко отмечает, что «солидный возраст - это один из вопросов, который во время президентской кампании неоднократно поднимался в различных странах. И это действительно одно из слабых мест Лулы да Сильвы в этой президентской кампании в Бразилии. Даже правые в стране выдвигают не самого Болсонару, хотя это ему и запрещено, а его сына. То есть они используют молодость как один из своих плюсов в отношении Лулы да Сильвы».

Однако, по словам эксперта, «если рассуждать о шансах Лулы да Сильвы в условиях правого поворота во многих странах Латинской Америки, то Бразилия в этом плане довольна независима. Во многом потому, что у нее по сравнению со всей прочей Латинской Америкой другой язык, другое информационное поле. То есть, если другие страны Латинской Америки, так или иначе, находятся в одном информационном поле, могут смотреть телеканалы и сайты друг друга, то Бразилия, стоит чуть особняком. Повороты вправо в других странах на Бразилию влияют меньше, чем на другие испаноязычные страны Латинской Америки. Поэтому на предстоящих выборах это принципиального значения иметь не будет»