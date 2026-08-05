CNN Brasil: Бразилия приняла решение понизить уровень дипотношений с Аргентиной

Правительство Бразилии решило не возвращать посла Жулиу Бителли в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с администрацией Хавьера Милея до уровня поверенных в делах. Об этом информировал телеканал CNN Brasil .

Правительство Бразилии решило не возвращать посла Жулиу Бителли в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с администрацией Хавьера Милея до уровня поверенных в делах. Об этом информировал телеканал CNN Brasil.

Сообщается, что это решение было доведено до сведения посла Аргентины в Бразилиа Даниэля Раймонди. Дипломату уже вручена нота протеста МИД Бразилии.

По данным телеканала, такой шаг послужил реакцией на то, что президент Аргентины позволил себе очередные оскорбительные высказывания в адрес главы бразильского государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.