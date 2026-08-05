Правительство Бразилии решило не возвращать посла Жулиу Бителли в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с администрацией Хавьера Милея до уровня поверенных в делах. Об этом информировал телеканал CNN Brasil.
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Политика
CNN Brasil: Бразилия приняла решение понизить уровень дипотношений с Аргентиной
5 августа 2026 / 10:59
© REUTERS/ Ueslei Marcelino/ТАСС
Правительство Бразилии решило не возвращать посла Жулиу Бителли в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с администрацией Хавьера Милея до уровня поверенных в делах. Об этом информировал телеканал CNN Brasil.
Сообщается, что это решение было доведено до сведения посла Аргентины в Бразилиа Даниэля Раймонди. Дипломату уже вручена нота протеста МИД Бразилии.
По данным телеканала, такой шаг послужил реакцией на то, что президент Аргентины позволил себе очередные оскорбительные высказывания в адрес главы бразильского государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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