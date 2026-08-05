Мэром Петропавловска-Камчатского избран Андрей Воровский

Депутаты думы Петропавловска-Камчатского избрали на должность главы города Андрея Воровского. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает ТАСС .

Депутаты думы Петропавловска-Камчатского избрали на должность главы города Андрея Воровского. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает ТАСС.

"Кандидатуру Воровского депутаты поддержали единогласно", - говорится в сообщении.

С апреля текущего года Воровский временно исполнял полномочия главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Единственным оппонентом Воровского при голосовании был первый заместитель городского главы Михаил Передерий.