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Обучение в школах будут отменять при заболеваемости гриппом свыше 20%

Обучение в школах будут отменять при заболеваемости гриппом свыше 20% Обучение в школах будут отменять при заболеваемости гриппом свыше 20%

Уроки в школах будут отменять, если гриппом, ОРВИ или коронавирусом заболеют 20% учеников. Об этом сказано в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, размещенном на официальном сайте Роспотребнадзора.

Уроки в школах будут отменять, если гриппом, ОРВИ или коронавирусом заболеют 20% учеников. Об этом сказано в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, размещенном на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования рекомендуется обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе по отмене массовых культурных и спортивных мероприятий и приостановлению учебного процесса в случае отсутствия 20% детей и более - по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, COVID-19", - следует из сообщения.

Кроме того, ведомство рекомендует вакцинировать против гриппа сотрудников образовательных организаций и обучать их мерам профилактики указанных заболеваний.

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Теги:
#заболеваемость
#уроки
#отмена
#грипп
#школа
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