КНДР не угрожает Японии

Заведующая общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала политику Токио в сфере безопасности и пообещала рассмотреть «дополнительные военные меры реагирования», сообщает ЦТАК. Ким Ё Чжон является сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Она обвинила Токио в амбициях «военной экспансии» и стремлении возвратить себе статус «военного государства», используя изменения геополитической обстановки в мире. По её словам, власти Японии намерены при поддержке США сформировать потенциал для нанесения превентивного удара, на что указывают недавние испытания крылатых ракет большой дальности и участие в военных учениях на Филиппинах.

Ким Ё Чжон заявила о том, что Пхеньян не намерен оставаться пассивным наблюдателем военной эволюции Токио, которая представляет серьёзную угрозу безопасности КНДР, а его вооружённые силы и руководство проработают дополнительные ответные возможности реагирования военного характера.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким отмечает в этой связи, что «Северная Корея не собирается начинать военные действия в связи с милитаризацией Японии. Она может только критиковать Японию точно так же, как она критикует Америку и Южную Корею за увеличение военных расходов. Но одновременно при этом КНДР укрепляет свои Вооруженные Силы и совершенствует свое оборонительное возможности. Видимо в дальнейшем КНДР начнет строительство до 2030 года АПЛ, потом перейдут на строительство крейсеров. То есть военно-морской флот будет выходить за пределы Желтого и Японского морей в мировой океан и таким образом демонстрировать свои ответные возможности».

При этом эксперт подчеркнул безосновательность «японской оценки Северной Кореи как непосредственной военной угрозы для Японии. КНДР ни с кем не собирается воевать, тем более с Японией воевать. Зачем ей это? Но при этом Северная Корея всегда говорит, что если Япония нападет на КНДР, то получит ответ. А ответить КНДР есть чем: у них есть ракеты, которые могут достать Японию. Но КНДР не собирается нападать на Японию. Поэтому, когда Япония говорит о северокорейской угрозе - это все ложь».