Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 5 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,8% и торговались на уровне 2 287,31 и 888,16 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи терял 4,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,91 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 2 287 пунктов (+0,78%), индекс РТС составлял 888,04 пункта (+0,78%). Вместе с тем курс китайской валюты находился на уровне 11,924 рубля (-2,7 копейки).