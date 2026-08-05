Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 5 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
5 августа 2026 / 12:43
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
5 августа 2026 / 12:24
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
5 августа 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 5 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,8% и торговались на уровне 2 287,31 и 888,16 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи терял 4,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,91 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 2 287 пунктов (+0,78%), индекс РТС составлял 888,04 пункта (+0,78%). Вместе с тем курс китайской валюты находился на уровне 11,924 рубля (-2,7 копейки).
Теги:
Также по теме:
04.08.2026 19:45Путин: запасы алмазов "Алросы" составляют порядка 50% от общемировых
04.08.2026 19:17Биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла за день на 7,5%
04.08.2026 11:58Российский рынок акций на открытии торгов снижается
03.08.2026 11:59Российский рынок акций растет на открытии торгов
31.07.2026 12:57В России увеличатся страховые пенсии по потере кормильца
31.07.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
Актуально