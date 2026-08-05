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Экономика

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 5 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 5 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,8% и торговались на уровне 2 287,31 и 888,16 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи терял 4,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,91 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 2 287 пунктов (+0,78%), индекс РТС составлял 888,04 пункта (+0,78%). Вместе с тем курс китайской валюты находился на уровне 11,924 рубля (-2,7 копейки).

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Теги:
#рост
#торги
#россия
#рынок акций
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