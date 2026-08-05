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Безопасность

Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы до полного разоружения ХАМАС

Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы до полного разоружения ХАМАС Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы до полного разоружения ХАМАС

Израиль не уйдет со своих позиций в секторе Газа до тех пор, пока радикальное палестинское движение ХАМАС не будет разоружено. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Израиль не уйдет со своих позиций в секторе Газа до тех пор, пока радикальное палестинское движение ХАМАС не будет разоружено. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я твердо стою на защите интересов безопасности Израиля. Мы не отступим от нынешних рубежей в секторе Газа, пока ХАМАС не будет полностью разоружен", - приводит его слова портал Ynet.

Нетаньяху отметил, что президент США Дональд Трамп "и его команда считают, что могут разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу". "Израиль изучает этот вопрос", - указал он. "США направили нам проект, мы с ним не согласны, и мы направили им свои замечания", - сказал политик. По его словам, израильские солдаты в секторе Газа "получили приказ делать все необходимое для защиты себя, территории Израиля и израильских граждан".

В январе 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Договоренности предполагали реализацию в два этапа: первый включал прекращение боевых действий, освобождение удерживаемых лиц, расширение поставок гуманитарной помощи в сектор и частичный вывод израильских войск. Второй этап подразумевал дальнейшие шаги по прекращению конфликта и определению будущего устройства сектора Газа.

30 июля Трамп заявил о достижении договоренности по реализации второго этапа, предусматривающей полное разоружение формирований ХАМАС.

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Теги:
#нетаньяху
#разоружение
#хамас
#израиль
#уход
#газа
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