Число мошеннических операций через банкоматы во втором квартале 2026 года увеличилось до 1 764 случаев, что выше значения за весь прошлый год (1,07 тыс.). Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает РБК.
РБК обратило внимание на рост мошенничества через банкоматы
Число мошеннических операций через банкоматы во втором квартале 2026 года увеличилось до 1 764 случаев, что выше значения за весь прошлый год (1,07 тыс.). Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает РБК.
Как отмечается, число таких операций во втором квартале выросло в 2,2 раза по сравнению с первым кварталом. При этом объем похищенных средств составил 252,3 млн рублей.
В материале указывается, что мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана для обхода банковских антифрод-систем, в том числе пытаются вывести похищенные средства из периметра платежной инфраструктуры за счет их перевода в наличную форму. "Они убеждают граждан снять деньги в отделениях и передать средства третьим лицам либо зачислить на счета получателей через банкоматы", - заявил представитель ЦБ РФ изданию.
Он пояснил, что рост числа таких операций в статистике стал результатом того, что с мая банки обязаны принимать заявления о хищениях с использованием банкоматов от граждан, даже если они не являются их клиентами. Регулятор отслеживает риски и принимает превентивные меры, однако в этом канале пока не фиксируются негативные тенденции, добавил собеседник РБК.