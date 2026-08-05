РБК обратило внимание на рост мошенничества через банкоматы

Число мошеннических операций через банкоматы во втором квартале 2026 года увеличилось до 1 764 случаев, что выше значения за весь прошлый год (1,07 тыс.). Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает РБК .

Число мошеннических операций через банкоматы во втором квартале 2026 года увеличилось до 1 764 случаев, что выше значения за весь прошлый год (1,07 тыс.). Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает РБК.

Как отмечается, число таких операций во втором квартале выросло в 2,2 раза по сравнению с первым кварталом. При этом объем похищенных средств составил 252,3 млн рублей.

В материале указывается, что мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана для обхода банковских антифрод-систем, в том числе пытаются вывести похищенные средства из периметра платежной инфраструктуры за счет их перевода в наличную форму. "Они убеждают граждан снять деньги в отделениях и передать средства третьим лицам либо зачислить на счета получателей через банкоматы", - заявил представитель ЦБ РФ изданию.

Он пояснил, что рост числа таких операций в статистике стал результатом того, что с мая банки обязаны принимать заявления о хищениях с использованием банкоматов от граждан, даже если они не являются их клиентами. Регулятор отслеживает риски и принимает превентивные меры, однако в этом канале пока не фиксируются негативные тенденции, добавил собеседник РБК.