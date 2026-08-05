Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение

Минобороны Японии выпустило 4 августа ежегодный доклад "Белая книга по обороне" - обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.

Старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков полагает, что «ничего принципиально нового в «Белой книге по обороне Японии» нет. В процессе происходящего сегодня стремительных изменений ситуации эта книга фактически стала просто собранием принятых решений и перечислением тех позиций, которые были уже озвучены ранее. «Книга» - традиционный документ Японии, которая описывает ситуацию в мире с точки зрения Токио. И, на мой взгляд, из того нового, что там есть, это возможно упоминание военных действий на Украине, как руководства к усилению обороны Японии. Это связано с производством дронов и с ИИ. Кроме того, позиционированы страны, к которым Япония относится настороженно. Это старые риски в отношении Китая, КНДР, и, к сожалению, они в большей степени говорят об угрозе со стороны России, но в контексте не прямой угрозы, а косвенной, через сотрудничество с Китаем и с Северной Кореей. Также все обратили внимание на обложку этой книги в стиле анимэ. Это говорит о том, что документ предназначен в том числе для японской молодежи. Это важный момент потому, что в Японии наблюдается демографический спад, и политики Японии понимают, что в контексте обороны страны молодежью надо заниматься».

По словам эксперта, «вопрос, есть ли у Японии финансовые ресурсы для реализации своих военных планов, непростой. В Японии сложная ситуация, связанная со стихийными бедствиями, для ликвидации последствий которых необходимо много бюджетных средств. Расходы колоссальные. Поэтому в настоящее время проблема с финансами обсуждается на разных уровнях, и не все те заявленные задачи, которые были уже озвучены министром обороны, могут сейчас быть выполнены. Откуда брать деньги, не совсем понятно, и этой проблемой занято высшее руководство Японии».