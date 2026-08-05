Число беспилотных летательных аппаратов, запускаемых на Москву, за последние месяцы выросло кратно. На это обратил внимание мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире "Вестей".
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Безопасность
Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих РФ
5 августа 2026 / 12:45
© Александр Щербак/ ТАСС
Число беспилотных летательных аппаратов, запускаемых на Москву, за последние месяцы выросло кратно. На это обратил внимание мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире "Вестей".
"В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети дронов летит в сторону столицы", - отметил он.
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