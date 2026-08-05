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Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих РФ

Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих РФ Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих РФ

Число беспилотных летательных аппаратов, запускаемых на Москву, за последние месяцы выросло кратно. На это обратил внимание мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире "Вестей".

Число беспилотных летательных аппаратов, запускаемых на Москву, за последние месяцы выросло кратно. На это обратил внимание мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире "Вестей".

"В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети дронов летит в сторону столицы", - отметил он.

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Теги:
#бпла
#москва
#россия
#собянин
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