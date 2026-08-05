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В ФНПР напомнили о выходном 31 декабря

В ФНПР напомнили о выходном 31 декабря В ФНПР напомнили о выходном 31 декабря

Россияне в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

Россияне в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

"В 2026 году российский граждане в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Это, разумеется, удобно и здорово", - отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что следующие новогодние праздники в РФ будут короче на один день по сравнению с предыдущими. В предстоящие новогодние каникулы жители страны будут отдыхать 11 дней, а не 12.

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Теги:
#фнпр
#выходной
#31 декабря
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