Россияне в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
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Общество
В ФНПР напомнили о выходном 31 декабря
5 августа 2026 / 12:58
© Арина Антонова/ ТАСС
Россияне в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
"В 2026 году российский граждане в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Это, разумеется, удобно и здорово", - отметил он в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что следующие новогодние праздники в РФ будут короче на один день по сравнению с предыдущими. В предстоящие новогодние каникулы жители страны будут отдыхать 11 дней, а не 12.
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