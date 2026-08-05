Российские ВС ударили по крупному сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ ударили по сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области
5 августа 2026 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские ВС ударили по крупному сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Поражены в Киевской области: логистический центр "Бровары", являющийся крупным сортировочным комплексом компании "Новая почта", осуществляющий хранение беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним", - указали в российском оборонном ведомстве.
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