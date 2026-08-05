Российские ВС ударили по крупному сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС ударили по крупному сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Поражены в Киевской области: логистический центр "Бровары", являющийся крупным сортировочным комплексом компании "Новая почта", осуществляющий хранение беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним", - указали в российском оборонном ведомстве.