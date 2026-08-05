Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2026 / 15:27
КОТИРОВКИ
USD
05/08
81.1291
EUR
05/08
93.5824
Новости часа
Польша не будет возвращать на Украину мужчин призывного возраста Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Москва
5 августа 2026 / 15:27
Котировки
USD
05/08
currency
81.1291
0.0000
EUR
05/08
currency
93.5824
0.0000
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
5 августа 2026 / 13:55
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
5 августа 2026 / 12:43
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
5 августа 2026 / 12:24
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность

ВС РФ ударили по сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области

ВС РФ ударили по сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области ВС РФ ударили по сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области

Российские ВС ударили по крупному сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские ВС ударили по крупному сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Поражены в Киевской области: логистический центр "Бровары", являющийся крупным сортировочным комплексом компании "Новая почта", осуществляющий хранение беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним", - указали в российском оборонном ведомстве.

  • new_top
Теги:
#киевская область
#вс рф
#сортировочный комплекс
#новая почта
Также по теме:
05.08.2026 13:59
Польша не будет возвращать на Украину мужчин призывного возраста
05.08.2026 12:45
Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих РФ
04.08.2026 16:59
Мирошник сообщил, что за неделю от ударов ВСУ погибли 49 россиян
04.08.2026 14:58
Слуцкий назвал "порталом в ад" для Украины 40-дневный план Зеленского
04.08.2026 11:42
МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию
04.08.2026 10:59
Press TV: Иран передумал атаковать Украину после ее извинений за удар по судну
04.08.2026 10:19
Залужный считает, что Украина никогда не вступит в НАТО
03.08.2026 20:15
Зеленский принял отставку посла Украины в США
03.08.2026 18:45
Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки
03.08.2026 13:45
LSM: Латвия с начала года передала Украине более 180 конфискованных автомобилей
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
13:59
Польша не будет возвращать на Украину мужчин призывного возраста
13:46
Цена золота впервые с 6 июля поднялась выше $4 200
13:30
Трамп: отказ Ирана от ядерного оружия будет зафиксирован официально
13:15
ВС РФ ударили по сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области
12:58
В ФНПР напомнили о выходном 31 декабря
12:45
Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих РФ
12:30
РБК обратило внимание на рост мошенничества через банкоматы
12:16
Нетаньяху: Израиль не уйдет из Газы до полного разоружения ХАМАС
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:39
Обучение в школах будут отменять при заболеваемости гриппом свыше 20%
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО