Трамп: отказ Ирана от ядерного оружия будет зафиксирован официально

Отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплен. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплен. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Иран никогда не будет иметь ядерное оружие. Они уже не могут им обладать, это будет формально закреплено", - отметил он.

Некоторое время назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что приоритетной целью Вашингтона на переговорах с Тегераном является возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе. Далее диалог будет сосредоточен на ядерной программе Ирана, указал он.