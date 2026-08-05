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Безопасность

Трамп: отказ Ирана от ядерного оружия будет зафиксирован официально

Трамп: отказ Ирана от ядерного оружия будет зафиксирован официально Трамп: отказ Ирана от ядерного оружия будет зафиксирован официально

Отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплен. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплен. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Иран никогда не будет иметь ядерное оружие. Они уже не могут им обладать, это будет формально закреплено", - отметил он.

Некоторое время назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что приоритетной целью Вашингтона на переговорах с Тегераном является возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе. Далее диалог будет сосредоточен на ядерной программе Ирана, указал он.

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Теги:
#трамп
#иран
#ядерное оружие
#отказ
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