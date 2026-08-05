Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднялась выше $4 200 за тройскую унцию впервые с 6 июля текущего года.
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Экономика
Цена золота впервые с 6 июля поднялась выше $4 200
5 августа 2026 / 13:46
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднялась выше $4 200 за тройскую унцию впервые с 6 июля текущего года.
По состоянию на 08:24 мск, стоимость драгметалла росла на 1,15% и торговалась на уровне $4 200,4 за тройскую унцию.
К 08:31 мск стоимость фьючерса ускорила рост и находилась на отметке в $4 201,9 за тройскую унцию (+1,19%), свидетельствуют данные торговой площадки.
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