Польша не будет возвращать на Украину мужчин призывного возраста

Польша не будет насильно возвращать на Украину ее граждан призывного возраста. Об этом заявил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в эфире радиостанции Radio Zet .

Польша не будет насильно возвращать на Украину ее граждан призывного возраста. Об этом заявил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в эфире радиостанции Radio Zet.

"Мы уже обсуждали этот вопрос, когда со стороны Украины раздавались заявления о том, что они хотели бы подвергнуть мобилизации тех, кто уехал и подпадает под обязательную мобилизацию. Там действуют определенные нормы, касающиеся возраста, а также размера семьи, количества детей и так далее. Поэтому тогда мы решили, что не будем этого делать. То есть так, чтобы наша полиция задерживала таких людей и передавала их Украине", - указал он. "Любые силовые решения такого рода не предусмотрены", - отметил Семоняк.

Ранее в Польше некоторые политики, в том числе глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, не раз высказывали мнение, что находящиеся в стране молодые украинцы могли бы вернуться на родину и присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В июле Евросоюз перестал предоставлять временную защиту для граждан Украины призывного возраста.