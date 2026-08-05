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The National Interest считает российские ВКС сильнейшими в Европе

The National Interest считает российские ВКС сильнейшими в Европе The National Interest считает российские ВКС сильнейшими в Европе

ВКС России являются сильнейшими в Европе, пишет издание The National Interest.

ВКС России являются сильнейшими в Европе, пишет издание The National Interest.

"Россия располагает крупнейшим в Европе флотом боевых самолетов. Его арсенал преимущественно состоит из многоцелевых самолетов поколения "4,5", включая истребители Су-30 и Су-35, а также истребитель-бомбардировщик Су-34", - следует из публикации.

Вместе с тем издание обращает внимание, что РФ остается одной из немногих стран в мире, располагающих собственным истребителем пятого поколения Су-57.

Следом за Россией в этом списке, по версии The National Interest, располагаются Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

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Теги:
#вкс
#россия
#европа
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