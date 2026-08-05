ВКС России являются сильнейшими в Европе, пишет издание The National Interest.
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Технологии
The National Interest считает российские ВКС сильнейшими в Европе
5 августа 2026 / 14:14
© Марина Лысцева/ ТАСС
ВКС России являются сильнейшими в Европе, пишет издание The National Interest.
"Россия располагает крупнейшим в Европе флотом боевых самолетов. Его арсенал преимущественно состоит из многоцелевых самолетов поколения "4,5", включая истребители Су-30 и Су-35, а также истребитель-бомбардировщик Су-34", - следует из публикации.
Вместе с тем издание обращает внимание, что РФ остается одной из немногих стран в мире, располагающих собственным истребителем пятого поколения Су-57.
Следом за Россией в этом списке, по версии The National Interest, располагаются Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия.
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