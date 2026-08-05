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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 26 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 26 тыс. га Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 26 тыс. га

Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за прошедшие сутки увеличилась на 26,1 тыс. га, до 234,9 тыс. га. Об этом со ссылкой на лесопожарный центр региона сообщает ТАСС.

Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за прошедшие сутки увеличилась на 26,1 тыс. га, до 234,9 тыс. га. Об этом со ссылкой на лесопожарный центр региона сообщает ТАСС.

Согласно оперативным данным на утро вторника, на территории Красноярского края действовало 247 пожаров на площади 208,8 тыс. га. Возгорания фиксировались в шести округах на севере региона.

"По состоянию на 06:47 (02:47 мск) 5 августа 2026 года на территории края действует лесных пожаров - 258, на общей площади - 234 943,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению огня привлечены 1 430 человек, задействовано 5 единиц техники", - следует из сообщения. Пожары фиксируются в пяти округах на севере региона.

В Красноярском крае по-прежнему действуют высокие классы пожарной опасности. В первых числах августа на севере региона установилась жаркая погода. Днем 5 августа синоптики местами прогнозируют жару до 35 градусов, ветер до 12 м/с и туман.

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Теги:
#лесные пожары
#площадь
#сутки
#красноярский край
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