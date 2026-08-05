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Безопасность

Зеленский обвинил Запад в том, что Украина ночью не сбила ни одной ракеты

Зеленский обвинил Запад в том, что Украина ночью не сбила ни одной ракеты Зеленский обвинил Запад в том, что Украина ночью не сбила ни одной ракеты

Владимир Зеленский обвинил западных партнеров Киева в том, что из-за их промедления с поставками ракет-перехватчиков для комплексов ПВО на Украине минувшей ночью было поражено несколько объектов.

Владимир Зеленский обвинил западных партнеров Киева в том, что из-за их промедления с поставками ракет-перехватчиков для комплексов ПВО на Украине минувшей ночью было поражено несколько объектов.

В своем Telegram-канале он отметил, что к этому приводят "задержки западных партнеров со снабжением или неготовность передавать антибаллистику", указав, что "важно, чтобы партнеры осознавали" это.

Зеленский регулярно просит Запад о новых поставках комплексов ПВО и ракет-перехватчиков к ним. Ранее в интервью порталу Axios он заявил, что просил президента США Дональда Трампа предоставить Киеву к зиме 300 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. При этом на Украине не раз жаловались, что из-за конфликта на Ближнем Востоке поставки вооружений от партнеров уменьшились.

В среду утром в Воздушных силах ВСУ отчитались, что ночью не смогли перехватить ни одной ракеты "Циркон" и "Искандер", выпущенной российскими ВС. Утром в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям информировали о том, что после серии взрывов начались пожары на территории складских помещений и логистических предприятий в трех районах Киевской области. Позже в пресс-службе "Новой почты" сообщили об уничтожении своего сортировочного центра в Киеве. 

В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. В частности были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и области, задействованные в доставке военных грузов. В российском МО неоднократно обращали внимание, что логистические центры "Новой почты" работают в интересах украинской армии, в частности для хранения беспилотников.

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Теги:
#ракеты
#запад
#зеленский
#украина
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