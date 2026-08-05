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Caminando Fronteras: при попытке добраться до Сеуты погиб 141 человек

Caminando Fronteras: при попытке добраться до Сеуты погиб 141 человек Caminando Fronteras: при попытке добраться до Сеуты погиб 141 человек

При попытке достигнуть Сеуты во время массового проникновения нелегалов в этот автономный город Испании погиб по меньшей мере 141 человек. Соответствующие данные приводит неправительственная правозащитная организация Caminando Fronteras.

При попытке достигнуть Сеуты во время массового проникновения нелегалов в этот автономный город Испании погиб по меньшей мере 141 человек. Соответствующие данные приводит неправительственная правозащитная организация Caminando Fronteras.

"В период с 30 июля по 4 августа уже 141 погибший, тела которых были обнаружены в Сеуте и Марокко", - следует из сообщения организации в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно данным властей Испании, в конце июля порядка 72 тыс. нелегалам удалось добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По версии испанского правительства, погибли по меньшей мере 75 человек. Вместе с тем Рабат информировал об 11 жертвах. Предполагается, что в Марокко уже вернулись 70 тыс. мигрантов.

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Теги:
#погибшие
#мигранты
#мигранты
#погибшие
#сеута
#сеута
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