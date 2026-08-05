"Единая Россия" будет стоять первой в федеральном бюллетене на выборах в ГД

На предстоящих выборах депутатов Госдумы партия парламентского большинства "Единая Россия" будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу. Таков результат жеребьевки, которая состоялась в ЦИК РФ.

На предстоящих выборах депутатов Госдумы партия парламентского большинства "Единая Россия" будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу. Таков результат жеребьевки, которая состоялась в ЦИК РФ.

За "Единую Россию" тянул жребий Герой России, сенатор Александр Карелин. Ему достался шар под номером один.

В жеребьевке участвуют все 11 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму, - КПРФ, "Новые люди", "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, "Яблоко", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые".

Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут с 18 по 20 сентября.