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Политика

"Единая Россия" будет стоять первой в федеральном бюллетене на выборах в ГД

"Единая Россия" будет стоять первой в федеральном бюллетене на выборах в ГД "Единая Россия" будет стоять первой в федеральном бюллетене на выборах в ГД

На предстоящих выборах депутатов Госдумы партия парламентского большинства "Единая Россия" будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу. Таков результат жеребьевки, которая состоялась в ЦИК РФ.

На предстоящих выборах депутатов Госдумы партия парламентского большинства "Единая Россия" будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу. Таков результат жеребьевки, которая состоялась в ЦИК РФ.

За "Единую Россию" тянул жребий Герой России, сенатор Александр Карелин. Ему достался шар под номером один.

В жеребьевке участвуют все 11 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму, - КПРФ, "Новые люди", "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, "Яблоко", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые".

Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут с 18 по 20 сентября.

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Теги:
#выборы
#бюллетень
#номер
#единая россия
#госдума
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