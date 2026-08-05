Президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны с целью обсудить совершенствование структуры оборонного ведомства.
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Безопасность
Президент встретился с руководством МО РФ
5 августа 2026 / 16:33
© Сергей Булкин/ ТАСС
Президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны с целью обсудить совершенствование структуры оборонного ведомства.
"У нас продолжается совершенствование структуры Минобороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции", - указал Путин, отметив, что некоторое время назад было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружений, включая функции и заказывающих, и довольствующих органов.
"Эту работу в министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был командующим одной из группировок и был успешным командиром", - обратил внимание глава государства.
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