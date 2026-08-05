Сестра Ким Чен Ына заявила о применении дополнительных мер в отношении Японии

КНДР примет дополнительные меры военного характера в свете изменения политики Японии в сфере безопасности. Об этом сказано в заявлении Ким Ё Чжон - заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

КНДР примет дополнительные меры военного характера в свете изменения политики Японии в сфере безопасности. Об этом сказано в заявлении Ким Ё Чжон - заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Вооруженные силы и военное руководство КНДР будут делать ясный дополнительный военный выбор в связи с нынешним изменением Японии", - следует из заявления.

Ким Ё Чжон обвинила Японию в ускоренном превращении в "военное государство", обратив внимание, в частности, на недавний испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk с японского эсминца, участие в учениях с США, размещение дальнобойных ударных средств и развитие наступательных вооружений. По ее словам, эти действия говорят о переходе к практической реализации курса на обладание возможностью нанесения превентивных ударов.

Согласно заявлению, США оказывают Японии содействие в наращивании военного потенциала и используют ее вместе с Республикой Корея для реализации своей стратегии доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подчеркивается, что военная экспансия Токио представляет угрозу региональной и глобальной безопасности.

Кроме того, Ким Ё Чжон призвала международное сообщество помешать превращению Японии в военную державу, указав, что КНДР не намерена мириться с изменением ее военной политики.