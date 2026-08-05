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Российские ВС взяли под контроль населенные пункты Рыжевка и Зарница

Российские ВС взяли под контроль населенные пункты Рыжевка и Зарница Российские ВС взяли под контроль населенные пункты Рыжевка и Зарница

Подразделения российских войск за прошедшие сутки установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области и освободили Зарницу в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения российских войск за прошедшие сутки установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области и освободили Зарницу в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#контроль
#вс рф
#рыжевка
#зарница
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