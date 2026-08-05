Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Июль текущего года в России стал самым теплым с начала регулярных метеонаблюдений. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале .

Июль текущего года в России стал самым теплым с начала регулярных метеонаблюдений. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.

"В масштабах всей страны июль 2026 года стал самым теплым в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, т. е. с 1891 года" - указал он.

Синоптик отметил, что средняя температура июля превысила рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году.

По его словам, июль стал самым теплым из-за очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Там среднемесячные температуры воздуха превысили нормы на 2-3 градуса и более, в Тюменской области зафиксировано превышение на 4 градуса.

"В России прошедший июль стал самым теплым на азиатской территории страны, а на европейской территории - было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более", - уточнил Леус.